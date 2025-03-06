بعثة لتقصي الحقائق من صندوق النقد الدولي ستزور لبنان من 10 إلى 14 آذار

كشفت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي اليوم الخميس ان بعثة لتقصي الحقائق من صندوق النقد الدولي ستزور لبنان الاسبوع المقبل.



وتهدف البعثة، التي ستزور لبنان في الفترة من 10 إلى 14 آذار، إلى مساعدة الحكومة الجديدة في التوصل إلى برنامج إصلاح اقتصادي شامل.



وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في مؤتمر صحفي "نقدم النصائح السياسية ونعمل على تنمية القدرات لإعادة بناء اقتصاد لبنان ومؤسساته، بالتنسيق مع شركاء دوليين آخرين".