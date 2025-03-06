قوات الأمن السورية في مدينة جبلة تتمكن من اعتقال اللواء إبراهيم حويجة رئيس المخابرات العامة السابق في سوريا والمتهم بمئات الاغتيالات بعهد حافظ الأسد ومنها الإشراف على اغتيال الزعيم اللبناني كمال جنبلاط

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رئيس الحكومة نواف سلام من قصر بعبدا: أكدنا ضرورة إستكمال البنود الإصلاحية في الطائف والقرار اتخذ اليوم بالعودة إلى مقر مجلس الوزراء لانعقاد الجلسات