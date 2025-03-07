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الجيش: دخول مستوطنين إلى الأراضي اللبنانية هو أحد وجوه تمادي العدو
خبر عاجل
2025-03-07 | 08:26
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الجيش: دخول مستوطنين إلى الأراضي اللبنانية هو أحد وجوه تمادي العدو
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه في سياق مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته وخروقاته لسيادة لبنان، عمد عناصر من القوات المعادية إلى إدخال مستوطنين لزيارة مقام ديني مزعوم في منطقة العباد - حولا في الجنوب، ما يمثل انتهاكا سافرا للسيادة الوطنية اللبنانية.
وأكدت قيادة الجيش في بيان، أن دخول مستوطنين من الكيان الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية هو أحد وجوه تمادي العدو في خرق القوانين والقرارات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، ولا سيما القرار ١٧٠١ واتفاق وقف إطلاق النار.
وأعلنت أنها تُتابع الموضوع بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل.
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