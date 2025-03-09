الوكالة الوطنية: وفاة الجندي في الجيش اللبناني جراء أزمة قلبية بعدما اطلق الجيش الاسرائيلي ّ النار على الناس خلال مشاركتهم بمراسم تشييع شهداء في كفركلا

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك