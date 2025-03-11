السفير المصري من عين التينة: ما تقوم به اللجنة الفنية الآن هو الوصول إلى الصيغة التي تؤدي إلى الإنسحاب الإسرائيلي الكامل

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اجتماع بين الرئيس عون ورئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال جاسبر جيفرز بحضور السفيرة جونسون قبيل اجتماع اللجنة في الناقورة حيث طلب الرئيس عون من رئيس اللجنة الضغط على إسرائيل لتطبيق الاتفاق والانسحاب من التلال الخمس وإعادة الأسرى اللبنانيين