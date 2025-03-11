اجتماع بين الرئيس عون ورئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال جاسبر جيفرز بحضور السفيرة جونسون قبيل اجتماع اللجنة في الناقورة حيث طلب الرئيس عون من رئيس اللجنة الضغط على إسرائيل لتطبيق الاتفاق والانسحاب من التلال الخمس وإعادة الأسرى اللبنانيين

غارة من مسيرة تستهدف سيارة على طريق دير الزهراني-حومين الفوقا ومعلومات اولية عن سقوط اصابات

غارة من مسيرة تستهدف سيارة على طريق دير الزهراني-حومين الفوقا ومعلومات اولية عن سقوط اصابات

السفير المصري من عين التينة: ما تقوم به اللجنة الفنية الآن هو الوصول إلى الصيغة التي تؤدي إلى الإنسحاب الإسرائيلي الكامل