معلومات للـLBCI: لجنة مراقبة وقف النار تبحث في الساعة الثانية اليوم في الناقورة إمكان إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى اللبنانيين لديها

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