الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أدرعي: قضينا على حسن عز الدين مسؤول منظومة الدفاع الجوي في حزب الله

خبر عاجل
2025-03-11 | 12:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
أدرعي: قضينا على حسن عز الدين مسؤول منظومة الدفاع الجوي في حزب الله
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
أدرعي: قضينا على حسن عز الدين مسؤول منظومة الدفاع الجوي في حزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الاسرائيلي قضى على مسؤول منظومة الدفاع الجوي في وحدة "بدر" الإقليمية التابعة لحزب الله حسن عباس عز الدين.

وقال أدرعي في منشور عبر منصة "إكس": "طائرات سلاح الجو هاجمت في منطقة النبطية بجنوب لبنان بشكل دقيق وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية وقضت على حسن عباس عز الدين، مسؤول منظومة الدفاع الجوي في وحدة "بدر" الإقليمية التابعة لمنظمة حزب الله. 

وأضاف: "وكان عز الدين يُعتبر مركز معرفة رئيسي لدى منظومة الدفاع الجوي لحزب الله، حيث قاد محاولات إعادة بناء المنظومة بعد أن كانت قد تضررت بشكل ملموس أثناء القتال جراء الغارات التي شنها جيش الدفاع. وبضمن ذلك، واصل عز الدين على مدار الأشهر الأخيرة الترويج لمحاولات المنظومة التزود بوسائل قتالية حديثة، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا للقطع الجوية الإسرائيلية".

أخبار لبنان

خبر عاجل

قضينا

الدين

مسؤول

منظومة

الدفاع

الجوي

LBCI التالي
السفير المصري بعد لقاء "الخماسية" مع بري: كان قرارنا اللقاء مع بري بعد نيل الحكومة الثقة والجانب الأكبر من اللقاء تناول موضوع الجنوب وضرورة الإنسحاب الإسرائيلي منه
الوكالة الوطنية: وفاة الجندي في الجيش اللبناني جراء أزمة قلبية بعدما اطلق الجيش الاسرائيلي ّ النار على الناس خلال مشاركتهم بمراسم تشييع شهداء في كفركلا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-02-28

أدرعي: قضينا في الهرمل على محمد مهدي علي شاهين وهو عنصر من “حزب الله”

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-19

أدرعي: قضينا على ناشط عسكريّ لـ"حزب الله" في عيتا الشعب

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-06

المتحدث باسم الحرس الثوريّ الإيرانيّ: إيران لم تتوقف عن تصنيع الصواريخ ومنظومات دفاعنا الجويّ سليمة

LBCI
خبر عاجل
2025-01-26

وسائل إعلام إسرائيلية: رفع حالة التأهب في منظومات الدفاع الصاروخية شمال إسرائيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
13:12

رئيس الجمهورية تبلّغ بأنه بنتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بالجنوب تسلّم لبنان 4 أسرى لبنانيين كانت قد احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على أن يتم تسليم أسير خامس يوم غد

LBCI
خبر عاجل
11:58

الأسماء المتداولة للتعيينات المرتقبة: قائد الجيش العميد رودولف هيكل والمدير العام للأمن العام العميد حسن شقير والمدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد رائد عبدالله والمدير العام لأمن الدولة العميد ادغار لوندوس

LBCI
خبر عاجل
10:59

نزار زكا للـLBCI: إسرائيل ستطلق 5 أسرى لبنانيين لديها من بينهم ٤ مدنيين وأسير من حزب الله ولبنان يوافق مقابل ذلك على بدء مفاوضات الترسيم البري معها حول النقاط الـ١٣ العالقة

LBCI
خبر عاجل
10:56

أكسيوس: إسرائيل ولبنان اتفقا على بدء مفاوضات لحل النزاعات المتعلقة بحدودهما البرية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2025-01-05

"سنة مميزة جداً في حياتك"... هذا ما توقعته ماغي فرح لبرج الميزان لعام 2025

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-09

الملك عبدالله الثاني هنأ الرئيس اللبنانيّ المنتخب: الأردن واقفة إلى جانب لبنان في دعم سيادته وأمنه

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-07

سلام: أي اصلاح لا يمكن أن يكتمل من دون أن تكون المرأة شريكة فعالة

LBCI
أخبار لبنان
05:11

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في القصر الجمهوري

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

تحقيقات المرفأ الى الحياة مجدداً والبيطار يستدعي قريباً سياسيين وقضاة وقادة امنيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

عكس خط النزوح سار: "هناك أعزاء قتلوا لا زالوا في أرض القرية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

الأجواء الرمضانية لا تزال تشعل الـForum De Beyrouth وبرنامج "أكرم من مين"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

قرارات ترامب تحيط بما يُعرف بـ"بلد الحريات" والاعتقالات بدأت!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

باريس تستضيف اجتماعا لأكثر من 30 دولة: البحث في تعزيز التسلح وحماية أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

واشنطن وكييف على طاولة التفاوض في السعودية بغياب موسكو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

خطة إسرائيلية لفرض واقع تقسيمي جديد في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

إتفاق الشرع - عبدي: صفحة جديدة في سوريا انعكاساتها عسكرية وإقتصادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

تفاصيل المشاروات التي سبقت الافراج عن اللبنانيين...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:14

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
11:58

الأسماء المتداولة للتعيينات المرتقبة: قائد الجيش العميد رودولف هيكل والمدير العام للأمن العام العميد حسن شقير والمدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد رائد عبدالله والمدير العام لأمن الدولة العميد ادغار لوندوس

LBCI
خبر عاجل
12:23

أدرعي: قضينا على حسن عز الدين مسؤول منظومة الدفاع الجوي في حزب الله

LBCI
منوعات
11:45

هوايته أوصلته إلى الموت... وفاة صانع محتوى تركي بطريقة مروعة والسبب: وزنه!

LBCI
حال الطقس
02:37

استقرار تامّ..والحرارة تُلامس الـ27 درجة

LBCI
خبر عاجل
07:13

غارة من مسيرة تستهدف سيارة على طريق دير الزهراني-حومين الفوقا ومعلومات اولية عن سقوط اصابات

LBCI
خبر عاجل
13:12

رئيس الجمهورية تبلّغ بأنه بنتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بالجنوب تسلّم لبنان 4 أسرى لبنانيين كانت قد احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على أن يتم تسليم أسير خامس يوم غد

LBCI
خبر عاجل
09:21

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: هدف الهجوم في لبنان عضو كبير في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More