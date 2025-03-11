رئيس الجمهورية تبلّغ بأنه بنتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بالجنوب تسلّم لبنان 4 أسرى لبنانيين كانت قد احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على أن يتم تسليم أسير خامس يوم غد

التالي

السفير المصري بعد لقاء "الخماسية" مع بري: كان قرارنا اللقاء مع بري بعد نيل الحكومة الثقة والجانب الأكبر من اللقاء تناول موضوع الجنوب وضرورة الإنسحاب الإسرائيلي منه