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LBCI
LBCI

أفكار طرحت على لبنان لتشكيل 3 لجان مختصة بحل هذه المسائل العالقة مع اسرائيل

خبر عاجل
2025-03-12 | 08:23
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أفكار طرحت على لبنان لتشكيل 3 لجان مختصة بحل هذه المسائل العالقة مع اسرائيل
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أفكار طرحت على لبنان لتشكيل 3 لجان مختصة بحل هذه المسائل العالقة مع اسرائيل

بعد اطلاق اسرائيل أربعة أسرى وفي انتظار اطلاق أحد العسكريين في الجيش اللبناني، علمت الـLBCI أن أفكارا جدية طرحت على لبنان لتشكيل ثلاث لجان تكون مختصة في حل ثلاثة مسائل وهي قضايا الحدود والنقاط المتنازع عليها منذ عام ٢٠٠٦ اضافة الى النقاط الخمسة التي احتلتها اسرائيل بعد الحرب الأخيرة كما قضية الأسرى.

والنقاط الـ١٣ المتنازع عليها منذ عام ٢٠٠٦ هي:

١- رأس الناقورة بمساحة حوالى ٣ آلاف متر مربع
٢- مروحين حوالى ٥٠٠ متر مربع
٣- علما الشعب (١) مساحة ٣٣ الف متر مربع 
٤-علما الشعب (٢) حوالى ١٥٠٠ متر مربع
٥- علما الشعب (٣) حوالى ٧ آلاف متر مربع
٦- البستان حوالى ٤٠٠٠ متر مربع 
٧- رميش حوالى ١٠٥ آلاف متر مربع
٨- يارون - مارون الراس حوالى ١٢ ألف متر مربع 
٩- العديسة حوالى ١٤٥ الف متر مربع 
١٠- العديسة - كفركلا حوالى ١٣ الف متر مربع 
١١- ميس الجبل حوالى ٨٠٠ متر مربع 
١٢- المطلة الوزاني حوالى ١٥٣ الف متر مربع
١٣- بليدا حوالى ٧ آلاف متر مربع

أما النقاط الخمسة المحتلة حديثا فهي: 

-تلال اللبونة
-جبل بلاط 
-جل الدير 
-مركبا 
-تلة الحمامص 

اضافة الى مناطق عازلة في الضهيرة وبسطرا وطريق كفركلا العديسة.

وفي ما خص مسألة الأسرى، فان عدد المعتقلين المدنيين اللبنانيين المتبقين لدى الجيش الاسرائيلي، هو 8 من ضمنهم العسكري في الجيش الذي اعتقل في ٩ آذار، بالاضافة الى سبعة أسرى من حزب الله اعترفت فيهم اسرائيل.

ويذكر ان حزب الله لا يستطيع حسم العدد بحكم وجود عدد كبير من المفقودين.

أخبار لبنان

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