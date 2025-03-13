الاسير الخامس... الجيش اللبناني يتسلم العسكري زياد شبلي

تسلم الجيش اللبناني منذ بعض الوقت، العسكري زياد شبلي عند معبر الناقورة وهو الاسير الخامس الذي تأخر الإفراج عنه حتى صباح اليوم، وكان قد اعتقله الجيش الاسرائيلي في التاسع من آذار الحالي.



ويتوجه شبلي إلى أحد المستشفيات لاستكمال علاجه جراء إصابته بالرصاص أثناء اعتقاله في مزرعة بسطره.