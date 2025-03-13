وليد جنبلاط: ما حصل في مدينة عاليه من تظاهرات عشوائية واطلاق نار يجعلني أقول إنه يبدو أن المسافة الفكرية بين كمال جنبلاط والمناصرين بعيدة جدا فحتى الآن جمهوره وأنصاره لم يفهموا الرسالة الإنسانية التي أرادها

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