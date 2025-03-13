نتنياهو: نحافظ على البقاء في 5 نقاط في لبنان ولابيد انهزم أمام حزب الله وسلم أراضي له وسياستنا الهجومية لا تقتصر على سوريا‬ بل تمتد إلى ‫لبنان أيضا

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