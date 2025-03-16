وليد جنبلاط في ذكرى "المعلّم": سقط نطام القمع والإستبداد وتحرر الشعب السوري والحكم الجديد بقيادة الشرع إعتقل المسؤول عن إغتيال كمال جنبلاط وأعلن بإسمي وبإسم عائلتي والحزب التقدمي الإشتراكي ختم هذا التقليد كون عدالة التاريخ أخذت مجراها ولو بعد حين

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جنبلاط: تتطلع المختارة والحزب التقدمي إلى مرحلة جديدة من النضال والتحدي والتمسك بالإشتراكية الأكثر الانسانية حيث يثبت الحزب المبادىء على حساب القشور والشخصنة