جنبلاط: تتطلع المختارة والحزب التقدمي إلى مرحلة جديدة من النضال والتحدي والتمسك بالإشتراكية الأكثر الانسانية حيث يثبت الحزب المبادىء على حساب القشور والشخصنة

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جنبلاط: ندعو لإعادة إعمار الجنوب والمناطق المتضررة عبر آلية وثيقة عربيًا ودوليًا كما ندعو لتفعيل العلاقات مع سوريا وترسيم الحدود برًا وبحرًا