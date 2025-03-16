جنبلاط: حافظوا على هويتكم العربية وحافظوا على موقفكم في مواجهة إحتلال الأرض في الجولان السوري

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جنبلاط لبني معروف في سوريا: حافظوا على موقفكم وعلى تاريخكم الإسلامي واحذروا من يريد إستخدامكم لتقسيم سوريا فكمال جنبلاط إستشهد رفضًا لمشروع حلف الأقليات والتقسيم لا للدولة الدرزية