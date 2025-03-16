جنبلاط لبني معروف في سوريا: حافظوا على موقفكم وعلى تاريخكم الإسلامي واحذروا من يريد إستخدامكم لتقسيم سوريا فكمال جنبلاط إستشهد رفضًا لمشروع حلف الأقليات والتقسيم لا للدولة الدرزية

الرئيس عون في ذكرى استشهاد كمال جنبلاط: نتعلم من تلك الدماء والأيام أن لبنان حمايتنا الأكيدة الوحيدة

الرئيس عون في ذكرى استشهاد كمال جنبلاط: نتعلم من تلك الدماء والأيام أن لبنان حمايتنا الأكيدة الوحيدة

جنبلاط: حافظوا على هويتكم العربية وحافظوا على موقفكم في مواجهة إحتلال الأرض في الجولان السوري