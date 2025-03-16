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الرئيس عون في ذكرى استشهاد كمال جنبلاط: نتعلم من تلك الدماء والأيام أن لبنان حمايتنا الأكيدة الوحيدة

خبر عاجل
2025-03-16 | 07:18
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الرئيس عون في ذكرى استشهاد كمال جنبلاط: نتعلم من تلك الدماء والأيام أن لبنان حمايتنا الأكيدة الوحيدة
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الرئيس عون في ذكرى استشهاد كمال جنبلاط: نتعلم من تلك الدماء والأيام أن لبنان حمايتنا الأكيدة الوحيدة

حيا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ذكرى كمال جنبلاط لمناسبة مرور ٤٨ عامًا على استشهاده، قائلًا: "نستذكر اليوم رحيل كمال جنبلاط، زعيمًا كبيرًا في لبنان، ومناضلًا مؤمنًا بحق فلسطين، ومفكرًا مشعًا على المنطقة والعالم، وشهيدًا في سبيل الحرية والتحرر من ذلك "السجن الكبير"."

وأضاف: "نستذكر معه، كما قال اليوم بالذات نجله الزعيم وليد جنبلاط، الشهداء الأبرياء من أبناء المنطقة وخارجها الذين سقطوا ظلمًا وغدرًا إثر تلك الجريمة البشعة."

وأكد أننا "نتعلم من تلك الدماء والأيام أن لبنان، الدولة الجامعة، المنبثقة من إراداتنا الموحدة، هو حمايتنا الأكيدة الوحيدة."

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