وزير الدفاع الاسرائيلي: أصدرت التعليمات للجيش الإسرائيلي بالرد على إطلاق النار من لبنان اليوم

اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس انه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالرد على إطلاق النار من لبنان اليوم، والذي ألحق أضرارًا بسيارة في بلدة أفيفيم الحدودية.وقال كاتس: “الادعاء بأن الرصاصة الطائشة جاءت من جنازة أحد عناصر حزب الله في قرية مجاورة هو أمر غير مقبول على الإطلاق”.كما يؤكد أن إسرائيل “لن تسمح بواقع يتم فيه إطلاق النار على سكان الشمال لأي سبب من الأسباب، وسنرد على أي انتهاك لوقف إطلاق النار”.