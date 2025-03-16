وزارة الدفاع السورية: سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد التصعيد الخطير من قبل حزب الله

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وليد جنبلاط في ذكرى "المعلّم": سقط نطام القمع والإستبداد وتحرر الشعب السوري والحكم الجديد بقيادة الشرع إعتقل المسؤول عن إغتيال كمال جنبلاط وأعلن بإسمي وبإسم عائلتي والحزب التقدمي الإشتراكي ختم هذا التقليد كون عدالة التاريخ أخذت مجراها ولو بعد حين