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o
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o
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o
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o
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o
كسروان
25
o
متن
25
o
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غارة إسرائيلية على سيارة في يحمر الشقيف في قضاء النبطية
خبر عاجل
2025-03-17 | 06:44
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غارة إسرائيلية على سيارة في يحمر الشقيف في قضاء النبطية
خبر عاجل
إسرائيلية
سيارة
الشقيف
النبطية
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