رئيس الجمهورية اتصل بوزير الخارجية يوسف رجي الموجود في بروكسل وطلب منه التواصل مع الوفد السوري المُشارك في "المؤتمر التاسع لدعم مستقبل سوريا" للعمل على معالجة المشكلة القائمة بأسرع وقت بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تدهور الأوضاع

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