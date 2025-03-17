ترامب: أي هجوم آخر أو رد من الحوثيين سيقابل بقوة كبيرة وأي هجمات من الحوثيين سننظر إليها باعتبارها آتية من إيران وستتحمل إيران المسؤولية وستواجه عواقب وخيمة

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