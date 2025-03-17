مصادر أمنية للـLBCI: المنطقة التي دخلها الجيش السوري في حوش السيد علي هي الجهة الشمالية من البلدة الواقعة في الأراضي السورية لكن سكانها لبنانيون ولم يدخل الأراضي اللبنانية

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