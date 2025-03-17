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وزير الدفاع اتصل بنظيره السوري... واتفاق على وقف إطلاق النار
خبر عاجل
2025-03-17 | 16:31
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وزير الدفاع اتصل بنظيره السوري... واتفاق على وقف إطلاق النار
أجرى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى اتصالا بنظيره السوري مرهف ابو قصرة وبحثا التطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية - السورية وجرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين على أن يستمر التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية للحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود بين البلدين تجنبا لسقوط ضحايا مدنيين أبرياء.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
خبر عاجل
ميشال منسى
مرهف ابو قصرة
الحدود اللبنانية - السورية
إطلاق النار
التالي
غارة إسرائيلية على سيارة في يحمر الشقيف في قضاء النبطية
معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني عزّز انتشاره على الحدود الشمالية الشرقية ونفّذ خلال ساعات الليل رمايات مدفعية على اهداف للمسلحين وسيّر طيران استطلاع على الحدود لمنع اي محاولات تسلّل
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