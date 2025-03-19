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قوة من الجيش تدخل الى حوش السيد علي تمهيدا لعودة الأهالي الى المنطقة

خبر عاجل
2025-03-19 | 04:10
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قوة من الجيش تدخل الى حوش السيد علي تمهيدا لعودة الأهالي الى المنطقة
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قوة من الجيش تدخل الى حوش السيد علي تمهيدا لعودة الأهالي الى المنطقة

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