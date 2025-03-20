الجيش: إغلاق معابر غير شرعية في القاع والهرمل

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش ثلاثة معابر غير شرعية في منطقة القاع، ومنطقتَي المشرفة والدورة - الهرمل.