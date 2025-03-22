"نودع معها جزءًا منا"... الـLBCI تنعى هدى شديد

نعت المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال (LBCI) "بألم ولوعة ابنة المؤسسة هدى شديد، التي لم تكن فقط في جسمها الإعلامي، بل نبضًا في روحها."وقالت في بيان: "لقد واكبت هدى المؤسسة على مدى عشرين عامًا في ظروف يُقال عنها، أقل ما يُقال، إنها صعبة ومحفوفة بالمخاطر، وكانت هدى دائمًا في الخط الأمامي، لا تأبه بخطر أو تهديد، حتى ولو كاد أن يودي بحياتها.خسرت المؤسسة هدى، لكن الخسارة الأكبر هي للوطن الذي أحبته حتى الرمق الأخير، وللمهنة التي كانت الرئة التي تتنفس منها.نودع هدى، ونودع معها جزءًا منا."