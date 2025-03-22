الجيش: إغلاق معابر غير شرعية في مشاريع القاع والهرمل

أعلنت قيادة الجيش أنه "ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش أربعة معابر غير شرعية في منطقتي مشاريع القاع والقصر - الهرمل."



