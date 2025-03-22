الرئيس عون يدين محاولات إستدراج لبنان مجددًا إلى دوامة العنف

شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على إدانة محاولات استدراج لبنان مجددًا إلى دوامة العنف.



واعتبر ان ما حصل اليوم في الجنوب، وما يستمر هناك منذ ١٨ شباط الماضي من عدم التزام بحرفية اتفاق وقف النار، يشكل اعتداءً متماديًا على لبنان وضربًا لمشروع انقاذه الذي أجمع عليه اللبنانيون.



وناشد رئيس الجمهورية جميع أصدقاء لبنان التنبه لما يحاك ضده من أكثر من طرف معاد.



كما دعا القوى المعنية في الجنوب اللبناني كافة، ولاسيما لجنة المراقبة المنبثقة عن اتفاق تشرين الثاني ٢٠٢٤، والجيش الى متابعة ما يحصل بجدية قصوى لتلافي أي تداعيات، وضبط أي خرق او تسيّب يمكن ان يهدد الوطن في هذه الظروف الدقيقة.



كما طلب الرئيس عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل اتخاذ الاجراءات الميدانية الضرورية للمحافظة على سلامة المواطنين، والتحقيق لجلاء ملابسات ما حصل.



وأهاب رئيس الجمهورية بجميع المسؤولين عن التطورات بأن يكونوا في موقع الحرص على لبنان أولًا وأخيرًا.

