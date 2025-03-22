الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عشرات المنصات الصاروخية ومقر قيادة عمل من داخله عناصر من حزب الله في لبنان

حزب الله ينفي إطلاق الصواريخ من الجنوب ويجدد التأكيد على إلتزامه بإتفاق وقف إطلاق النار

حزب الله ينفي إطلاق الصواريخ من الجنوب ويجدد التأكيد على إلتزامه بإتفاق وقف إطلاق النار

معلومات للـLBCI: حزب الله أبلغ رئيسي الجمهورية والحكومة بأنه غير معني بما جرى في الجنوب وبأنه حريص على وقف إطلاق النار وهو خلف الدولة اللبنانية ويرفض العودة إلى التصعيد