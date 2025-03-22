حزب الله ينفي إطلاق الصواريخ من الجنوب ويجدد التأكيد على إلتزامه بإتفاق وقف إطلاق النار

نفى حزب الله "أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان ‏على الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة،" مؤكدًا أن "ادعاءات العدو الإسرائيلي ‏تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على ‏لبنان والتي لم ‏تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار.‏"



وجدد "التأكيد على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، ‏وأنه يقف خلف الدولة اللبنانية في ‏معالجة هذا التصعيد الصهيوني ‏الخطير على لبنان.‏"