مركز طوارئ الصحة: 7 شهداء و40 جريحًا حصيلة الغارات اليوم

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة، أن سلسلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من المناطق اللبنانية، أدت إلى سقوط سبعة شهداء وإصابة اربعين بجروح، وذلك وفق الحصيلة التفصيلية التالية:



- تولين: خمسة شهداء من بينهم طفلة وأحد عشر جريحا من بينهم طفلان



- صور: شهيد واحد عشر جرحى من بينهم طفل



- القليلة: شهيد وخمسة جرحى من بينهم طفلان



- كفركلا: جريحان



- يحمر الشقيف: جريح



- حوش السيد علي: ستة جرحى



- سرعين: أربعة جرحى