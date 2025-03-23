فضل الله: الأحد 30 آذار هو أول أيام عيد الفطر

أعلن المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله، أن يوم الأحد المقبل، هو أول أيام عيد الفطر.



وقال البيان: "يوم الأحد الواقع فيه 30 آذار 2025، هو أول أيام عيد الفطر السعيد، بناءً على المبنى الفقهي للمرجع، بالاعتماد على الحسابات العلمية الفلكية الدقيقة التي تفيد الاطمئنان لولادة الهلال وإمكانية رؤيته، سائلين الله أن يجعله عيدا مباركا ميمونا على الأمّة الإسلاميّة، وأن يتقبّل صيامنا وأعمالنا، ويشملنا برحمته، ويجعلنا من الفائزين برضوانه وجنته".