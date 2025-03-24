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o
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o
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o
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o
كسروان
18
o
متن
18
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وزير الداخلية أحمد الحجار: الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها بين 4 و25 ايار وسيُعلن اليوم عن روزنامتها وستتخذ اجراءات خاصة بالنسبة للانتخابات في القرى المدمرة في الجنوب
خبر عاجل
2025-03-24 | 07:42
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وزير الداخلية أحمد الحجار: الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها بين 4 و25 ايار وسيُعلن اليوم عن روزنامتها وستتخذ اجراءات خاصة بالنسبة للانتخابات في القرى المدمرة في الجنوب
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