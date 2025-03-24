وزارة الداخلية تعلن تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بحسب المحافظات

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بحسب المحافظات، وفقاً للتالي:



- في جبل لبنان بتاريخ ٤ أيار ٢٠٢٥.

- ⁠في لبنان الشمالي وعكار بتاريخ ١١ أيار ٢٠٢٥.

- في بيروت، البقاع وبعلبك - الهرمل بتاريخ ١٨ أيار ٢٠٢٥.

- في لبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ ٢٥ أيار ٢٠٢٥.



على أن تتم دعوة الهيئات الناخبة قبل شهر على الأقل من تاريخ الإنتخابات في كل محافظة.