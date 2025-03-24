غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة قعقعية الجسر

التالي

وزير الداخلية أحمد الحجار: الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها بين 4 و25 ايار وسيُعلن اليوم عن روزنامتها وستتخذ اجراءات خاصة بالنسبة للانتخابات في القرى المدمرة في الجنوب