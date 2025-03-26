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26
o
الجنوب
22
o
الشمال
24
o
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o
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24
o
متن
24
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مصدر في الادارة السورية للـLBCI: إعلان الحكومة سيكون في الأيام القليلة المقبلة قبل عيد الفطر وستكون من ٢٢ وزيراً تُمثل النسيج السوري كلّه ولن يبقى من الوزراء الحاليين إلا وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة
خبر عاجل
2025-03-26 | 07:20
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مصدر في الادارة السورية للـLBCI: إعلان الحكومة سيكون في الأيام القليلة المقبلة قبل عيد الفطر وستكون من ٢٢ وزيراً تُمثل النسيج السوري كلّه ولن يبقى من الوزراء الحاليين إلا وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة
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