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معلومات للـLBCI: الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم في دمشق بين وزير الدفاع اللبناني ونظيره السوري تم نقله ليوم غد على أن يعقد في مدينة جدة بوساطة سعودية

خبر عاجل
2025-03-26 | 10:12
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معلومات للـLBCI: الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم في دمشق بين وزير الدفاع اللبناني ونظيره السوري تم نقله ليوم غد على أن يعقد في مدينة جدة بوساطة سعودية
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معلومات للـLBCI: الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم في دمشق بين وزير الدفاع اللبناني ونظيره السوري تم نقله ليوم غد على أن يعقد في مدينة جدة بوساطة سعودية

خبر عاجل

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