معلومات للـLBCI: الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم في دمشق بين وزير الدفاع اللبناني ونظيره السوري تم نقله ليوم غد على أن يعقد في مدينة جدة بوساطة سعودية

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