استهداف سيارة في معروب في قضاء صور

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مصدر في الادارة السورية للـLBCI: إرجاء مباحثات وزير الدفاع السوريّ مرهف أبو قصرة مع نظيره اللبنانيّ يعود لاقتراب موعد تشكيل الحكومة السورية الذي سيترتب تبديلات في المسؤوليات لاسيما ضابط الارتباط السوريّ المكلف بالملف الامنيّ مع لبنان