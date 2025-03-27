الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عددا من مسلحي حزب الله كانوا ينقلون الأسلحة في منطقة يحمر جنوبي لبنان

معلومات للـLBCI: الاحزاب المسيحيّة ستدفع باتجاه عدم التصويت اليوم على حاكمية مصرف لبنان بهدف افساح المجال للوصول الى توافق يعطي اشارة ايجابية الى الخارج بموضوع الاصلاحات والتضامن الحكومي

معلومات للـLBCI: الاحزاب المسيحيّة ستدفع باتجاه عدم التصويت اليوم على حاكمية مصرف لبنان بهدف افساح المجال للوصول الى توافق يعطي اشارة ايجابية الى الخارج بموضوع الاصلاحات والتضامن الحكومي

معلومات للـLBCI: لا صحة لما يحكى عن اتفاق بعدم طرح مسألة تعيين حاكم لمصرف لبنان في جلسة مجلس الوزراء تحت بند تعيينات مختلفة ورئيس الجمهورية لا يزال يعمل على إنجاز الأمر اليوم والإجتماع الذي سيسبق الجلسة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سيحسم المسار