أدرعي: قضينا على قائد كتيبة في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن طائرة لسلاح الجو استهدفت الليلة الماضية وقضت على أحمد عدنان بجيجة وهو قائد كتيبة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة دردغيا بجنوب لبنان.



وقال أدرعي في منشور عبر "إكس": "وقد روج بجيجة ونفذ في خلال القتال العديد من المخططات ضد مواطني إسرائيل والجيش".



وأضاف: "على مدار الأشهر الأخيرة، استمر بجيجة في العمل على تنفيذ مخططات إرهابية لاستهداف الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مما جعله يشكل تهديدًا لدولة إسرائيل ومواطنيها".



وأكد أن الجيش الاسرائيلي سيواصل العمل على إزالة أي تهديد يطال مواطني إسرائيل.