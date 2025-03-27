مراسل الـLBCI: رئيس الحكومة مستعدّ للذهاب الى أبعد الحدود اذا شكّل موضوع حاكم مصرف لبنان "تحدٍّ" له علمًا ان كل الجهود تُبذل من أجل توافق او مخرج يؤدي الى توافق في هذا الملف

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