الوزير ياسين جابر للـLBCI: آمل الا يطرح موضوع حاكم مصرف لبنان على التصويت وأنا مع التوافق واللائحة التي سأعرضها تضم اسمين كريم سعيد وأدي الجميل أما جيمي باز فقد انسحب بعد الضجة التي حصلت ولكن لدي اسم ثالث من خارج الأسماء المتداولة والإصطفاف السياسي

الرئيس عون في مقابلة مع France 24: ماكرون يعمل على مؤتمر من أجل مساعدة لبنان والشرط الأساسي هو الإصلاحات وتنفيذ شروط الـIMF

الرئيس عون في مقابلة مع France 24: ماكرون يعمل على مؤتمر من أجل مساعدة لبنان والشرط الأساسي هو الإصلاحات وتنفيذ شروط الـIMF

مراسل الـLBCI: رئيس الحكومة مستعدّ للذهاب الى أبعد الحدود اذا شكّل موضوع حاكم مصرف لبنان "تحدٍّ" له علمًا ان كل الجهود تُبذل من أجل توافق او مخرج يؤدي الى توافق في هذا الملف