الرئيس عون في مقابلة مع France 24: ماكرون يعمل على مؤتمر من أجل مساعدة لبنان والشرط الأساسي هو الإصلاحات وتنفيذ شروط الـIMF

الوزير ياسين جابر للـLBCI: آمل الا يطرح موضوع حاكم مصرف لبنان على التصويت وأنا مع التوافق واللائحة التي سأعرضها تضم اسمين كريم سعيد وأدي الجميل أما جيمي باز فقد انسحب بعد الضجة التي حصلت ولكن لدي اسم ثالث من خارج الأسماء المتداولة والإصطفاف السياسي

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