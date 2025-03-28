بعد رصد إطلاق صاروخين من لبنان... قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محلة النهر في قاقعية الجسر

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مصدر في حزب الله ينفي مسؤولية الحزب عن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان اليوم باتجاه شمال فلسطين المحتلة ويؤكد إلتزامه بإتفاق وقف إطلاق النار