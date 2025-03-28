الرئيس عون ووزير الخارجية يوسف رجي وصلا إلى مطار "لو بورجيه" في زيارة لبضع ساعات بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الجيش الاسرائيلي: نُهاجم في هذه الاثناء أهدافًا لحزب الله في جنوب لبنان

الجيش الاسرائيلي: نُهاجم في هذه الاثناء أهدافًا لحزب الله في جنوب لبنان

مصدر في حزب الله ينفي مسؤولية الحزب عن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان اليوم باتجاه شمال فلسطين المحتلة ويؤكد إلتزامه بإتفاق وقف إطلاق النار