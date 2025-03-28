الرئيس عون والوفد المرافق غادر مطار "لو بورجيه" في طريقه إلى قصر الإليزيه حيث سيقام الاستقبال الرسمي ويكون في انتظاره الرئيس ايمانويل ماكرون

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لوفيغارو عن الرئيس عون: إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار وهذا مؤسف ولن نستأنف الرحلات الجوية مع إيران في الوقت الحالي وقد نستأنفها يوما ما وملتزمون بشكل كامل بتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701