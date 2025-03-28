الطيران الاسرائيلي شنّ سلسلة غارات على اطراف بلدة كفرحونة بمنطقة جزين ومرتفعات الريحان - الجبور وعرمتى وسجد

أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي الحدث

أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي الحدث

لوفيغارو عن الرئيس عون: إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار وهذا مؤسف ولن نستأنف الرحلات الجوية مع إيران في الوقت الحالي وقد نستأنفها يوما ما وملتزمون بشكل كامل بتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701