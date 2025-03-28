أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي الحدث

حذّر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي ادرعي "كل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة ادناه والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله، من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها المسافة لا تقل عن 300 متر وفق ما يُعرض في الخارطة".